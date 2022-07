Jesús Ramírez apontado ao Marítimo

El delantero Jesús Ramírez es nuevo refuerzo del Marítimo de .

*??Atlético Morelia lo cede a préstamo por un año con opción de compra.

*??Este viernes llega a Portugal revisión médica y ??.

*??Rechazó una oferta de por priorizar lo deportivo. #tratohecho pic.twitter.com/y0ViSznuIw — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 29, 2022

Além do anunciado Pablo Moreno, jovem avançado espanhol ligado ao Manchester City, o Marítimo está prestes a garantir outro reforço para o ataque: Jesús Ramírez, venezuelano que atua no Atlético Morelia da 2.ª divisão mexicana, vai chegar cedido por um ano, ficando os madeirenses com opção de compra.Pese embora ter recebido uma proposta para rumar à Arábia Saudita, Ramírez optou pelo Marítimo.Na época passada, o dianteiro foi o melhor marcador da 2.ª divisão mexicana, com 10 golos apontados.