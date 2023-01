João Cancelo visita irmão no Marítimo 

João Cancelo, defesa internacional português que representa o Manchester City, aproveitou a folga concedida por Pep Guardiola e visitou o Irmão na Madeira.Recorde-se que o mano mais novo, Pedro Cancelo, joga na equipa B dos verde-rubros e também já alinhou pela formação de sub 23.O jogador do City aproveitou para conhecer a realidade do Marítimo e deixou-se fotografar ao lado do irmão de 20 anos.Recorde-se que em novembro, por alturas do Mundial do Qatar, Pedro falou asobre osdiariamente.