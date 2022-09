João Henriques deverá ser o próximo treinador do Marítimo.apurou que as negociações entre as partes estão já bastante avançadas e o técnico deverá ser oficializado nas próximas horas como sucessor de Vasco Seabra.Depois de quase ter rumado ao AIK de Estocolmo, João Henriques mantém-se em Portugal, onde orientou o Moreirense na temporada passada. Anteriormente, passou também por V. Guimarães, Santa Clara e Paços de Ferreira, no que toca a emblemas da I Liga.O Marítimo, recorde-se, é o último classificado da Liga Bwin, sem qualquer ponto em cinco jornadas.