João Henriques e o primeiro triunfo na Liga Bwin: «Já mereciam há mais jornadas»

João Henriques, treinador do Marítimo, analisou o facto de os insulares terem conseguido alcançar o primeiro triunfo na Liga Bwin, apontando à continuidade de resultados daqui em diante"É o terceiro jogo consecutivo a somar pontos. Estávamos num ciclo longo de vitórias. Mantivemos a baliza a zero, são vários objetivos. Dá confiança. Já mereciam há mais jornadas. O resultado peca por escasso. Satisfeitos, mas são só três pontos. O próximo jogo é o mais importante para continuar este ciclo", frisou à Sport TV, debruçando-se relativamente ao facto de ser um triunfo diante do Paços de Ferreira, rival direto na luta atual pela permanência."Vínhamos com confiança muito grande. Não veio a vitória nas duas últimas três jornadas, mas sabíamos que ia acontecer. Estávamos a trabalhar bem nas derrotas", vincou.