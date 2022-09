João Henriques: «Fomos uma equipa demasiado curta para ferir o Benfica»

João Henriques lamentou a goleada sofrida pelo Marítimo diante do Benfica e deu o exemplo das faltas feitas pelas duas equipas para demonstrar que os madeirenses deviam ter tido outra atitude."Tenho oito sessões de treino [no Marítimo]. Benfica ganhou bem e criou oportunidades suficientes para conseguir este resultado. Fomos uma equipa demasiado curta para poder ferir o Benfica. Fomos uma ou duas vezes à baliza do Benfica. Não há muito a contar. Fechou-se um ciclo e agora temos duas semanas para trabalhar e colocar esta equipa onde consegue estar e, sobretudo, recuperar os lesionados que temos. São demasiados. Quando cheguei tínhamos 10 lesionados", começou por referir o treinador do Marítimo à BTV."Estes oito dias também deram para conhecer bem o grupo. Há uma enorme falta de confiança natural nesta altura. A equipa não quis ter bola, só quis defender. Nós não queríamos isso. Queríamos ter maior número de posse de bola para chegar à baliza, mas não conseguimos fazê-lo. Não podemos vir à Luz e fazer cinco faltas. O Benfica fez 17. É natural que nos lances de disputa, o Benfica conseguia ganhar as bolas e nós nem a falta, nem a bola. Falta confiança aos jogadores. Temos de ter a cabeça levantada, porque o Marítimo é um grande clube. Dizer aos adeptos para confiarem neste tipo de trabalho. Vamos ter tempo para colocar esta equipa como queremos. Hoje não conseguimos. O Benfica foi muito superior e está numa sequência muito boa. Os dois polos tocaram-se hoje. Uma equipa com confiança a 100% e outra com confiança em que nem sei dizer bem a percentagem, mas demasiado baixa para disputar um jogo a este nível", acrescentou.