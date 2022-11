João Henriques: «O empate seria o resultado mais correto»

João Henriques considerou que o "resultado mais correto" teria sido o empate entre V. Guimarães e Marítimo esta tarde. "Não tivemos muitas oportunidades e o Vitória também não. As duas equipas foram mais fortes no processo defensivo, num jogo que foi desbloqueado com um remate de fora da área. Tirando o remate do Anderson ao poste, houve mais um ou outro remate para cada lado. Foi um jogo de empate, com poucas oportunidades de ambas as equipas", começou por dizer o técnico dos insulares.





"Temos de começar o trabalho por algum lado, primeiro sustentar o sistema defensivo para depois tentar ganhar. Se sofrermos cinco golos será mais difícil ganhar. Não estamos a conseguir fazer algumas coisas pelo contexto da tabela classificativa, mas a equipa tem vindo a crescer."



"Quem teve mais critério e mais eficácia ganhou o jogo"

"Na primeira parte o Vitória não conseguiu sair, depois faltou-nos critério para sermos mais contundentes. Quem teve mais critério e mais eficácia ganhou o jogo. Queríamos ter mais golos, mas estamos a ser mais competitivos, o adversário tem de trabalhadores."



""O empate seria o resultado mais correto"

"O empate seria o resultado mais correto porque as duas equipas equivalerem-se num jogo que esteve encaixado. No mesmo lance do jogo, que deu o golo, podíamos ter sido nós a marcar e a ficar por cima do nosso adversário. Estes adeptos que são muito fortes a apoiar a equipa estiveram mais calados hoje, sinal de que o Marítimo dificultou a tarefa do Vitória", terminou.