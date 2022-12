João Henriques: «O resultado é penalizador, pelas grandes e inúmeras oportunidades que tivemos na 2ª parte»

João Henriques, treinador do Marítimo, analisou a derrota diante do Farense (2-0), a contar para a Allianz Cup, que ditou o afastamento dos insulares da prova."O jogo teve duas partes distintas. O Marítimo na segunda parte foi controlador, dominador e merecia mais, depois de uma primeira parte em que foi apático e amorfo. Fomos penalizados exatamente por isso, por uma entrada sem intensidade e sem agressividade, exatamente o oposto daquilo que tínhamos definido para este jogo e acabámos por fazer na segunda parte, depois de conversarmos sobre aquilo que tinha acontecido na primeira parte. O resultado é penalizador, pelas grandes e inúmeras oportunidades que tivemos na segunda parte e pela eficácia do Farense, que teve menos oportunidades, mas soube concretizar as que teve", começou por dizer, garantindo que não partiu para o jogo de Faro a pensar na classificação."Numa competição curta, perante os resultados da primeira jornada, as esperanças eram curtas. Não olhávamos para a classificação, olhávamos sim para o jogo, e é assim que vamos querer olhar na Liga Bwin, jogo a jogo. A importância dos jogos é criar dinâmicas de vitória", declarou.