João Henriques tem nove baixas

São nove as baixas no Marítimo para a estreia de João Henriques no comando técnico, diante do Gil Vicente. A juntar ao castigado André Vidigal, expulso nos Açores com vermelho direto, juntam-se oito lesionados: Trmal, Matheus Costa, Zainadine, Beltrame, Miguel Sousa, Pablo Moreno e os reforços mais recentes Geny Catamo e Percy Liza, que chegaram já com problemas físicos.Face a este panorama, o técnico testou ontem, em Santo António, outras soluções, sendo bem provável a aposta no jovem colombiano Mosquera para o centro da defesa, ao lado de Léo Andrade. Do meio-campo para a frente, as dúvidas são muitas, mas Diogo Mendes, Sonora, Edgar Costa, Zarzana, Joel e Xadas podem caber no onze inicial.Entretanto, os administradores demissionários continuam em funções, fazendo a gestão corrente até a Assembleia Geral de 10 de outubro, onde vai ser eleito um novo conselho de administração.