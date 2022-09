João Henriques: «Vamos tentar ser uma equipa alegre e feliz com o que faz»

Carácter, atitude, concentração e ser competitivo. Estas foram as palavras que João Henriques definiu como a chave para o sucesso da sua nova equipa, naquela que foi a apresentação oficial do novo timoneiro do Marítimo, que assinou um contrato válido por duas temporadas. O presidente Rui Fontes fez as honras da casa na apresentação do novo técnico: "Aceitaram o nosso convite consciente das dificuldades que vamos enfrentar. Quando assim é, transmitem-nos a esperança de que, com trabalho, paciência e muito sacrifício vamos vencer esta difícil missão que temos para cumprir. Boa sorte João Henriques, boa sorte à restante equipa técnica, contem com todo o nosso apoio. Vamos ao trabalho, todos pelo Marítimo!"

Quanto ao técnico, já em solo madeirense, elogiou a grandeza do seu novo emblema:" Acima de tudo, é um grande orgulho em representar um histórico do futebol português, um grande clube, maior ainda do imaginava, depois de ver tudo o que vi esta manhã". Depois, reforçou a ideia da importância do apoio dos adeptos maritimistas. "Chegámos aqui com muita alma, coração, ambição e muita vontade de trabalhar, pois quando chegamos a clubes grandes como o Marítimo, é isto que temos de ter, ambição de ganhar jogos e fazer com que os nossos adeptos se orgulhem da nossa equipa. Queremos ver o Caldeirão já a ferver no próximo domingo, para que os nossos adeptos nos ajudem, neste momento difícil, pois estamos no último lugar da classificação, não tendo pontos. Vamos procurar fazer com que o futuro já a curto prazo seja risonho para todos nós", disse o treinador de 49 anos.

Quanto ao que lhe foi pedido pela direção verde-rubra, João Henriques foi direto: "O que me foi pedido é que todos se orgulhem do trajeto da equipa. Queremos dar isso aos adeptos que são a nossa alma, a nossa vida. Queremos que vejam a equipa a ganhar e saiam felizes do estádio e no final do campeonato, vejam o Marítimo num lugar condizente com o seu historial".

"A única coisa que me assusta é os zero pontos"

O Marítimo atravessa uma crise em termos de SAD, com a demissão dos elementos que compunham a administração. O novo timoneiro não se mostrou preocupado com tal facto: "A única coisa que me assusta é os zero pontos. Tudo o resto é passado. O futuro não tenho dúvidas que vai ser risonho para este clube, pois as pessoas que estão aqui, estão empenhadas em que esta situação seja passageira e que a Região se orgulhe do Marítimo que é um clube enorme. As pessoas precisam de se alimentar com o sucesso".

Com o mercado fechado, João Henriques não encara a possibilidade de descobrir algum "desempregado" que possa vir a ser uma mais valia: "Neste momento vamos olhar para o que temos e não há tempo para pensar em mais nada. Temos três dias para defrontar o Gil Vicente e vamos estar muito focados nesse jogo, pois é essencial jogar para ganhar e tentar conquistar os primeiros pontos para depois ter tempo em pensar em tudo para o Marítimo possa ser mais forte".

"Mágicos ainda não há no futebol"

O tempo é curto para implementar as suas ideias, mas o treinador acredita que a partir de hoje, os jogadores vão assimilar o que pretende implementar: "Mágicos ainda não há. Mas obviamente que as nossas ideias vão estar desde o primeiro momento em que nós entramos hoje no treino. São as nossas, não são melhores ou piores, são as nossas ideias. Vamos à luta e libertar os jogadores para que sejam felizes no campo, sentindo prazer em jogar, isso é essencial, pois assim as coisas saem bem. Com os jogadores que estão disponíveis vamos ser competitivos já no domingo. Os que estão há mais tempo no clube passam aos mais jovens o que é um jogador à Marítimo, está no campo uma equipa que faz com que o caldeirão comece a ferver e entusiasme com o nosso jogo".

Muitas baixas para a receção ao Gil Vicente

O primeiro treino de João Henriques decorreu à porta fechada no complexo desportivo da Ribeira Brava. Foram muitas as ausências face a lesões e que levaram mesmo à chamada do jovem avançado Carlos Parente (equipa B) e do extremo Francisco Gomes (sub-23). Zainadine, Matheus Costa, Miguel Sousa, Beltrame, Trmal, Geny Catamo e Percy Lisa são baixas certas por lesão, no embate com os gilistas. Para além destes, André Vidigal, também não será opção pois vai cumprir um jogo de castigo.