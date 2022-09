João Luís demite-se da presidência da SAD do Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Luís Martins apresentou a sua demissão de presidente da SAD do Marítimo. Em declarações à RTP-Madeira, o dirigente justificou a decisão pela falta de confiança da direção do clube, que convocou uma Assembleia Geral destitutiva para 10 de outubro, e por "não querer fazer parte do problema, mas da solução".

Com João Luís sai a restante administração da SAD, ou seja Luís Olim, Nelson Gouveia, Carlos Baptista e Bruno Freitas.

Perante este quadro, será a direção do clube, liderada por Rui Fontes, a escolher o novo treinador. João Henriques continua a ser o nome mais forte apontado, mas há outras possibilidades em carteira.