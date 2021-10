João Luís lidera SAD se Rui Fontes for presidente  

Se Rui Fontes for eleito presidente do Marítimo, nas eleições marcadas para 22 de outubro, João Luís Martins será o líder da SAD. A revelação foi feita esta sexta-feira, no Funchal, na apresentação do programa eleitoral do candidato.





Neto do fundador do Marítimo e antigo jogador e capitão, João Luís lidera a equipa do Panevezys, vencedor da última edição da Taça da Lituânia, onde tem como adjunto Luís Olim, indicado como vice-presidente para o futebol da lista de Rui Fontes e que interveio desde aquele país nesta apresentação. Além deste, Nelson Gouveia também fará parte da estrutura da SAD."Conheci João Luís como capitão do Marítimo e estou certo que, pela sua competência, vai nos dar muitas alegrias como presidente da SAD. É uma figura de referência do clube", salientou Rui Fontes.Entre as ideias apresentadas, ressaltam a conclusão do Estádio do Marítimo, nos Barreiros, e a criação de uma nova centralidade naquela zona, com uma vertente mais comercial; melhorias no complexo do clube em Santo António; reforçar a aposta nas modalidades amadoras; melhoria da comunicação, marketing digital e na Marítimo TV.Fontes idealiza uma SAD onde seja integrada a equipa de sub-19 e pretende uma interligação entre esta e as equipas A, B e Sub-23.Reafirmando que pretende uma auditoria às contas do clube, se for eleito, o candidato da lista A garante que esta é a sua "última missão pública" - só fica 4 anos se for eleito - para recuperar a identidade do clube e devolvê-lo aos sócios. E pretende uma revisão dos estatutos, de modo a limitar a três os mandatos dos órgãos sociais. "Para evitarmos termos presidentes durante 24 anos à frente do clube", ironizou.Rui Fontes assegurou também que nunca trairá os sócios. "Fica claro que, enquanto esta direção estiver em funções, ninguém vai comprar nada sem a autorização dos sócios em Assembleia Geral. Jamais trairemos os sócios. Se em 1997 lutámos contra o clube único, não vamos agora vender o clube a Fundos. Queremos é devolvê-lo aos sócios e recuperar a identidade", afiançou.