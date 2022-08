João Luís Martins surpreendido com declarações de Rui Fontes

O presidente do Marítimo SAD, João Luís Martins, confessa ter ficado "surpreendido" com as declarações de Rui Fontes, líder do clube, ao DN Madeira, onde manifestou vontade de tomar conta da SAD, face ao mau arranque da temporada."Fui surpreendido logo que aterrei na Madeira e de imediato pedi uma reunião para tirarmos as nossas dúvidas. Hoje não é possível. Primeiro vou reunir com a restante SAD", disse o dirigente, frisando: "Obviamente que não é fácil trabalhar numa estrutura onde as pessoas não são desejadas".O foco, diz, é a equipa principal. "Já conversámos com o treinador, à procura de soluções para contornar este momento".