Joel apanha um jogo e falha encontro com o FC Porto

O Conselho de Disciplina da FPF castigou o avançado do Marítimo, Joel Tagueu, com um jogo de suspensão, depois da polémica expulsão no encontro com o Belenenses SAD, multando-o ainda em 85 euros. O camaronês vai assim falhar o encontro com o FC Porto, na próxima jornada da Liga Bwin. Não foi atendido o recurso apresentado pelos madeirenses que procuraram defender o seu jogador e pedir a despenalização do cartão vermelho.





Segundo o acórdão do CD, o árbitro Vítor Ferreira considerou que o camaronês "entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade física do mesmo". O Marítimo alegou que o jogador não praticou jogo violento, notando: "Joel Tagueu está na posse da bola, ou seja, a comandar a ação, efetua o passe muito antes da chegada do adversário, que aborda o lance de sola pisando o pé do nosso jogador, sendo que o contacto só se dá quando os dois pés do jogador do Marítimo já estão no relvado, premissa que anula a conduta violenta com que o árbitro justifica a tomada da decisão", defendeu, juntando prova em formato vídeo para o efeito.

Analisada a defesa, o Conselho de Displina entendeu ratificar a decisão da equipa de arbitragem. "Não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios, com as consequências disciplinares previstas no RDLPFP. Mantém-se, assim, inatacável a materialidade subjacente à decisão do árbitro", pode ler-se.

O Marítimo foi ainda multado em 281 euros por comportamento incorreto do público e em 561 euros por ter sido apresentada uma tarja da claque "Templários Ultras Marítimo".