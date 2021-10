Joel pode voltar em Guimarães

Afastado desde a 1ª jornada da Liga Bwin devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, Joel Tagueu pode voltar em breve às opções de Julio Velázquez. O avançado do Marítimo pode mesmo reaparecer no regresso do campeonato, dia 22, na visita a Guimarães, embora, naturalmente, tudo dependa da evolução.

Também de fora continuam Beltrame e Diogo Mendes, além de Zainadine, que está na seleção. André Vidigal falhou o regresso ao trabalho, devidamente autorizado, mas hoje volta a treinar.