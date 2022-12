Joel Sonora ficou em terra

O médio Joel Sonora apresentou-se ontem com uma infeção respiratória, pelo que foi excluído da convocatória do Marítimo para o jogo com o Farense, do grupo B da Allianz Cup. João Henriques, que também não pode contar com o castigado 'Chucho' Ramírez, chamou Gonçalo Cardoso e Diogo Mendes para compor a lista de 21 eleitos, que viajaram ao fim da manhã para o continente. Entretanto, na Madeira já está o reforço Marcelo Carné, que vai fazer exames médicos antes de assinar e ser apresentado. René Santos chega hoje.

Do lado do Farense, o treinador do Farense não esconde que a derrota pesada (6-0) com o Sporting "doeu, entristeceu e deixou marcas", mas promete "uma atitude ambiciosa diante do Marítimo, um conjunto bem orientado e com jogadores de qualidade".