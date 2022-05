Joel Tagueu pode sair

Joel Tagueu tem mais um ano de contrato com o Marítimo, está feliz na Madeira, mas aos 28 anos, o avançado, que é o quarto melhor marcador da história do clube no principal escalão, poderá abraçar um novo projeto. O empresário Adelson Duarte reuniu-se com a SAD para encontrar uma boa solução para o jogador e para os cofres do clube. O técnico Vasco Seabra deixou ontem a ilha, para gozar um período de férias, mantendo-se em contacto com os responsáveis para ultimar a pré-época.