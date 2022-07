Joel Tagueu vai para a sexta época no Marítimo com "motivação muito grande"

O avançado Joel Tagueu afirmou esta quinta-feira que tem uma "motivação muito grande" para a sexta temporada ao serviço do Marítimo na Liga Bwin, lembrando ainda que um ponta de lança "sobrevive de golos".

O internacional camaronês, que ingressou nos insulares em 2017/18, na altura cedido a título de empréstimo pelos brasileiros do Cruzeiro, destacou aos órgãos de comunicação do clube verde rubro que a motivação para a temporada 2022/23 "é muito grande".

No quinto dia do estágio em Lousada, Joel Tagueu, o melhor marcador do conjunto madeirense na época transata, com nove tentos apontados, ressalvou que o coletivo se sobrepõe aos objetivos individuais, mas admitiu que um ponta de lança "sobrevive de golos".

"O meu objetivo principal é ajudar a equipa a conquistar vitórias. Sou ponta de lança e esta posição sobrevive de golos. Se eu conseguir ajudar fazendo golos é ainda melhor, mas se não os fizer vou procurar outra maneira de ajudar, porque o mais importante é o coletivo", destacou o atleta, de 28 anos.

Para o jogador que atua no setor mais avançado do terreno o ponto fundamental para arrancar bem a temporada passa por "assimilar rápido aquilo que é a ideia de jogo do treinador, porque é necessário somar pontos desde o início".

A comitiva insular, composta por 27 jogadores, mudou-se no domingo para Lousada, onde vai cumprir um estágio até 26 de julho. Após um empate no primeiro teste diante do Penafiel (1-1), tem ainda mais três particulares por disputar: diante do recém-promovido Casa Pia (23 de julho), seguindo-se Leixões e Boavista, os dois no último dia no norte do país, antes de regressar à Madeira.