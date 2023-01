Jogador do Marítimo acusa agente Miguel Pinho de suborno para perder com o Benfica, revela 'Expresso'

Edgar Costa, jogador e ainda um dos capitães do Marítimo, revelou à magistrada Andrea Marques, num depoimento feito em 2019, que foi alvo de uma tentativa de suborno por parte do empresário Miguel Pinho, de forma a facilitar num jogo contra o Benfica, segundo adianta o jornal 'Expresso'. De acordo com o semanário, nesse interrogatório o jogador admitiu ter sido um dos dois futebolistas dos insulares que, em 2018, confidenciaram sob anonimato à SIC terem sido abordados para perder por agentes alegadamente ligados às águias.Recorde-se que nessa reportagem da SIC, em maio de 2018, dois jogadores do Marítimo deram conta de uma oferta na ordem dos 40 mil euros para facilitarem nessa partida com o Benfica, referente à penúltima jornada de 2015/16, que os encarnados venceram por 2-0, na Madeira.