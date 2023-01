Jogador mais rico do Mundo "arrependido" após passagem pelo Marítimo: «Não foram honestos»

Faiq Bolkiah, o jogador mais rico do Mundo, confessou, em entrevista ao 'Mirror', que se "arrepende" de ter assinado pelo Marítimo em 2020 , frisando que os madereinses "não foram honestos" e que houve "muita política" envolvida na transferência."O Marítimo disse-me: 'Vens para cá e vais jogar'. Então eu respondi: 'Só quero estar aí durante uma temporada. O mais importante para mim é jogar'. Claro que isso não aconteceu. Claro que me arrependo de ter ido para lá. Sinto que havia muita política envolvida no facto de o Marítimo me querer. Senti que não estavam a ser totalmente honestos", explicou o jogador, que representou os insulares entre setembro de 2020 e dezembro de 2021.Bolkiah, que fez toda a formação em Inglaterra, passou por Southampton, Arsenal, Chelsea e Leicester. Quando rumou a Portugal, a sua fortuna estava avaliada em 18 mil milhões de euros. O extremo, natural do Brunei, é filho de Jefri Bolkiah, príncipe desse país, e sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão do mesmo.