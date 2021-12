Jogador mais rico do Mundo rescinde com o Marítimo

O Marítimo anunciou esta terça-feira que rescindiu o contrato com o avançado Faiq Bolkiah, internacional do Brunei, conhecido por ser o jogador mais rico do mundo.O sobrinho do Sultão do Brunei vinha a jogar pela equipa B esta época, onde apenas participou em duas partidas, cumprindo 23 minutos. Na época passada participara igualmente em dois jogos, um pela equipa B e outro pela formação de sub-23, num total de 46 minutos."O emblema verde-rubro agradece o empenho e dedicação com que Faiq Bolkiah serviu o nosso clube, endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal", pode ler-se no comunicado do Marítimo.