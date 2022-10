Jogo solidário na Madeira a 17 de dezembro

Um jogo de cariz solidário vai realizar-se na Madeira a 17 de dezembro, às 16 horas, tendo como palco o Estádio do Marítimo, nos Barreiros. Em campo estarão os Embaixadores Joga Pelas Crianças e os Embaixadores da Madeira e as receitas de bilheteira revertem a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro.Edgar Costa e Telma Encarnação, em representação do Marítimo, deram a cara pela promoção do evento, que terá bilhetes a 5 euros para maiores de 13 anos e 2,5 euros para estudantes.Refira-se que na equipa dos Embaixadores da Madeira vão participar vários jogadores que atuam ou já atuaram na 1.ª Liga.