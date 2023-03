José Gomes: «A dinâmica do Gil Vicente está ao nível de uma equipa grande»

José Gomes quer dar sequência à vitória da última jornada sobre o Santa Clara e ganhar em Barcelos, para tirar o Marítimo dos lugares perigosos."O espírito tem de ser exatamente o mesmo, com seriedade, concentração e melhorar aquilo que não fizemos bem. Ganhar por 3-1 não significa que já está tudo bem, pois nós treinadores não nos esquecemos dos calafrios que passámos", assinalou o treinador, que espera um Gil Vicente forte. "É uma equipa muito bem organizada e já antes da vitória sobre o FC Porto tinha mostrado isso. Com bons jogadores e uma equipa técnica preparadíssima, pois há detalhes da sua organização muito cuidados. A sua dinâmica está ao nível de uma equipa grande", considerou.Fran Navarro vai merecer atenção especial. "Se houvesse um almanaque para definir como se deve criar espaços para finalizar… Tem uma capacidade tremenda para enganar os defesas-centrais. Isso é a arte de um goleador e ele tem-na. Tem de haver uma concentração constante", notou.Makaridze e René Santos já devem estar disponíveis, mas no primeiro caso José Gomes vai manter a confiança em Marcelo Carné para a baliza. "Temos de ter algum sentido de justiça e reconhecer o mérito de quem o tem", disse.Imperioso é mesmo continuar a somar pontos. "A palavra que usei no fim do último jogo foi encadear um novo resultado positivo. Isto é como um carro que está numa zona com areia e estamos ali um bocado atascados. E para sair de lá temos de ganhar", concluiu.