José Gomes: «Ainda não temos nada para celebrar»

José Gomes, treinador do Marítimo, analisou a vitória sobre o Vitória (1-0) que garantiu a permanência, para já, aos insulares, que irão agora disputar um playoff com o 3º classificado da Liga Sabseg. O técnico não escondeu a sensação de alívio."Sim, mas sabendo que ainda há o playoff [de manutenção] no fim. Uma vitória é sempre motivo de satisfação, mas ainda não temos nada para celebrar. Temos de recuperar bem, trabalhar, mas por tudo aquilo que temos feito, no fundo é puxar um pouco a brasa à minha sardinha, mas temos feito jogos de elevadíssima qualidade e merecíamos ter terminado com outros resultados e não a jogar este play-off. Mas a ter que o jogar, garantir que já está e não deixar para a última jornada", explicou o treinador dos insulares, esclarecendo o significado o que esteve em causa."Este jogo acaba por premiar ou retribuir uma pequena parte de muitas injustiças que tivemos por aquilo que trabalhamos. Fizemos muitos jogos onde trabalhámos muito, criámos muito e, depois, viemos com uma mão cheia de nada em muitos deles e não devíamos. Este jogo deu muito trabalho e, sobretudo, é o retribuir de uma melhoria na consistência e na coesão a nível defensivo. Há mais probabilidades destes momentos acontecerem se não se sofrerem golos. Acaba por ser o prémio dessa organização e consistência defensiva", aferiu.Já sobre o playoff, José Gomes antecipou uma tarefa complicada. "Sabemos que vai ser difícil, contra o Farense ou com o Estrela [da Amadora], duas excelentes equipas", referiu.