José Gomes analisa vitória com "garra" do Marítimo e revela que speaker desmaiou: «Espero que recupere bem»

José Gomes revelou que o speaker do Marítimo desmaiou, após a vitória caseira dos madeirenses diante do Santa Clara."Foi [uma vitória conseguida] com a garra do Marítimo, com a ajuda dos nossos adeptos, que até teve o desmaio do João Canada [speaker do estádio], que espero que recupere bem", referiu o técnico dos madeirenses."Pode dizer-se que foi sofrida, com alguns desequilíbrios da nossa parte na transição defensiva, mas totalmente merecida. Não se pode falar nem em sorte, nem em detalhes com a superioridade que mostramos em campo e no número de remates. Não é fácil fazer aquilo que os jogadores fizeram, devido à situação em que estamos, porque, às vezes, a ansiedade apodera-se e falta discernimento para jogar bem e houve muitos momentos que jogamos bem, mesmo com a tensão que se sente", acrescentou."Mesmo com o peso da desvantagem acabámos por ter lucidez e construir um jogo com esses detalhes que podiam ter custado caro em termos de reação à perda e desequilíbrio no momento em que se perdia à bola. Acabámos por fazer um jogo com uma vitória justíssima e que os nossos adeptos já mereciam.""É importante encadear nesta outra situação agradável. Foi um marco, porque foi a primeira vez que demos a volta a um resultado. Foi um marco, porque estamos em vantagem direta com o Santa Clara. Foi um marco, porque subimos uma posição, e também foi a primeira vez que marcámos mais do que um golo no campeonato. Para valorizar o que fizemos de positivo é importante encadear isto e voltar a reforçar que ainda estamos na mesma situação, em posição de descida, e temos de sair dela", concluiu.