Está encontrado o sucessor de João Henriques no comando técnico do Marítimo. Sem grande surpresa, o técnico escolhido pelos insulares é José Gomes, um velho conhecido da equipa do Funchal, já que por ali trabalhou em 2019/20.O técnico, de 52 anos, regressa ao nosso país depois de uma passagem por Espanha, onde comandou o Almería e o Ponferradina mais recentemente. Pelo meio ainda orientou o Al Taawon, da Arábia Saudita.