José Gomes: «Dinâmica do Sporting em Paços de Ferreira foi para um manual»

Obrigado a somar pontos nos 3 jogos que faltam para o fecho da 1.ª Liga, José Gomes encara o jogo com o Sporting com o mesmo espírito do encontro da 1.ª volta - que venceu por 1-0 nos Barreiros - mas tem consciência do momento dos leões."Estou à espera de um Sporting muito forte, à semelhança do que fez na última jornada. Fez um excelente jogo com o Paços de Ferreira e estou à espera dessa dinâmica. A mobilidade e velocidade da circulação de bola e dos movimentos na profundidade dos jogadores do Sporting, contra o Paços, diria que foi para um manual. A forma como os 3 da frente se movimentaram e como o Nuno Santos apareceu nos espaços, em largura e profundidade, a servir o envolvimento desses 3 jogadores, aparecendo o Morita numa segunda vaga, foram coisas a tocar a excelência", apontou o treinador do Marítimo.O aumento da pressão é "inevitável" nesta fase, mas Gomes continua a acreditar na permanência da sua equipa. "A forma como estamos a lidar com a pressão, que tem existido desde o começo do campeonato, é algo que os jogadores estão a lidar muitíssimo bem. E, vendo os treinos e os jogos, ninguém diria que o Marítimo está na situação que está", disse, observando: "É opinião de todos que merecíamos ter vencido os últimos 3 jogos, mas a verdade é que isso não aconteceu. Faltam-nos pontos e compete-nos dar o máximo para consegui-los".