José Gomes e o jogo com o Famalicão: «Tem tudo para ser um bom jogo de futebol»

A vitória obtida frente ao Paços de Ferreira no Caldeirão, coloca o Marítimo em posição de pela primeira vez deixar os lugares de descida, isto se o Estoril não pontuar na viagem até à Luz, onde o Benfica também está obrigado a vencer. Assim, o técnico José Gomes, considera que o embate com o Famalicão tem tudo para ser um bom jogo e que, pela primeira vez sob o seu comando, os verde-rubros vençam fora de portas."Tem tudo para ser um bom jogo de futebol. O Famalicão é uma equipa muitíssimo bem organizada, já na última passagem pelo clube o João Pedro Sousa fez um excelente trabalho, gosta de jogar bem, tem uma equipa organizada e com bons jogadores, têm feito bons jogos. Nós também procuramos jogar aproveitando os jogadores que temos para servir o futebol com alguma qualidade. Tem tudo para ser um bom jogo", disse o líder maritimista no lançamento de uma partida onde o treinador gostaria de oferecer aos sócios do clube "um triunfo fora que ainda não viram e sei que vão estar aos muitos adeptos". E para este líder, "temos a mesma pressão e mal seria se não tivéssemos. Continuamos numa posição que não devia ser a posição do Marítimo. Não podemos estar mais relaxados, nem mais confortáveis, porque não estamos no lugar que deveríamos estar. O espírito é o mesmo. Vamos para um jogo que faz parte das finais que temos até ao fim do campeonato e que temos de ser mais fortes do que temos sido"José Gomes sabe que a hora não é de um futebol bonito, mas sim pragmático: "Por muito que eu goste de determinado estilo de jogo, não posso colocar o meu gosto, à frente dos interesses do Marítimo. Se olharmos para classificação, vimos que precisamos de pontos. Não interessa se atacamos de uma forma ou de outra, ou defendemos de uma maneira ou outra, mas sim, sermos eficientes".Para o responsável maritimista, o confronto com os nortenhos "é o jogo onde podemos dar um passo para um patamar, que será o descanso, mas isso, só quando as coisas estiverem resolvidas, isto é, quando acabar. Até lá, isto não se perspetiva que seja com muita antecedência até ao fim da época. É um jogo em que teremos uma deslocação muito difícil ao Famalicão, mas o Estoril também tem. Se conseguirmos ganhar, poderá ser o jogo que nos pode possibilitar pela primeira vez, estar numa zona fora da descida."Numa festa do Colégio do Marítimo, Zainadine prometeu que a equipa não iria relaxar. O seu treinador ficou feliz com a afirmação: "O Zainadine é uma das vozes mais fortes do plantel, conhece o clube como poucos em termos de exigência, mas agora é preciso mostrar isso no campo, dizer é muito fácil. Sei que vai ser novamente um dos bastiões dessa palavra".Sob a batuta de José Gomes, o Marítimo está diferente, está melhor classificado, mas há uma "pedra no sapato": "Desde a minha chegada só empatamos fora. O que me inquieta. O caminho é o que já disse: o pragmatismo absoluto no que é necessário fazer para poder vencer o Famalicão. Concentração máxima em todos os momentos da organização defensiva e eficácia nas oportunidades que iremos ter. Podemos querer fazer muita coisa, com um futebol muito trabalhado, mas não interessa nada isso, se não se ganhar. O mais importante é estarmos consistentes para podermos vencer. Também é verdade que tivemos muitos jogos em que fizemos o suficiente para não ter perdido e em alguns deles, fizemos o suficiente para poder ter ganho. Mas aconteceu sempre um ou outro detalhe que nos desviou dessa conquista dos três pontos. Há que juntar concentração máxima no jogo".Numa temporada atípica face à pandemia COVID-19, a 25 de julho de 2020, o Famalicão perdeu no Funchal, na derradeira jornada, a possibilidade de ir à Europa. Questionado se os jogadores atuais do conjunto famalicense poderiam querer vingar essa derrota, o treinador dos madeirenses foi claro: "As coisas no futebol nunca se esquecem. Nesse ano, se tivéssemos perdido esse jogo, seria uma injustiça tremenda, pelo que fizemos no jogo. Mas não podemos retirar do cenário a importância da classificação, a distância que o Famalicão está dos lugares que dão acesso à Europa. É perfeitamente legítimo, o Famalicão olhar para a tabela classificativa e ter a ambição de dizer, com os jogos que faltam, podemos lutar por um lugar que dá acesso às competições europeias. Independentemente do sentimento que possa ainda estar por trás do que foi aqui nos Barreiros há três anos, vai querer naturalmente jogar para ganhar pois sabe que ainda pode ser possível atingir a Europa, como nós, também sabemos que esta é uma jornada, onde pela primeira vez se as coisas correrem favoravelmente podemos sair da zona de descida."