José Gomes: «Eficácia na finalização deu-lhes a vitória»

José Gomes, treinador do Marítimo, analisou as incidências da derrota em Arouca (1-0), a contar para a 27ª jornada da Liga Bwn."Nós preparámo-nos para retirar ao Arouca aquilo em que são fortes a fazer: o envolvimento do jogo interior, com os extremos a jogar por dentro, atraindo o adversário para jogar em profundidade ou nos corredores laterais. Conseguimos, na minha opinião, enganar o plano de jogo do Arouca porque provavelmente estariam à espera de outra forma de defender. Há dois desalinhamentos da nossa pressão, em que pressionámos o guarda-redes de forma pouco articulada e uma resultou num canto e outra no golo deles. A partir daí, olho para o jogo e vejo a bola mais vezes perto da baliza do Arouca, com mais remates da nossa parte, mas a eficácia na finalização deu-lhes a vitória", explicou."As equipas que estão desde o início do campeonato e trabalham como os meus jogadores têm o momento ultrapassado por natureza. Não há desmotivação, desleixo, falta de compromisso. A intensidade com que trabalhamos, a seriedade e a resiliência a todo o sofrimento que temos tido fazem com que eles [jogadores] estejam indiscutivelmente todos mais fortes".