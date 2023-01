José Gomes: «Em competição temos todos de dar o máximo, mas não podemos passar do limite»

Apesar de satisfeito com a vitória por 1-0 sobre o Estoril , José Gomes fez um reparo aos seus jogadores por conta da excessiva agressividade que por vezes colocam em campo. Em causa está essencialmente a expulsão de João Afonso, que deixou os insulares a jogar com dez nos últimos 30 minutos de jogo."Em competição temos todos de dar o máximo, mas não podemos passar do limite e do que é competir ao máximo e do que é agressividade do jogo para comportamentos que podem dar legitimidade ao árbitro para intervir disciplinarmente. Temos de trabalhar a esse nível e dar equilíbrio aos jogadores.Antes de continuar a responder às vossas perguntas, deixem-me que deixe uma palavra muito especial ao Edgar Costa. No lance em que ele ficou no chão junto ao fiscal de linha, teve um problema muscular, que ainda não sabemos a gravidade, mas as substituições estavam todas feitas. Se às vezes as pessoas têm dúvidas do que é ser um capitão - provavelmente tem uma rotura muscular -, agarrado com a mão na zona que lhe doía, lutou até ao fim, ganhou bolas, levou a equipa para a frente, ajudou os companheiros. Esta imagem que ele deixou aqui tem que ser a imagem que nós todos temos que levar para cada jogo.É um excelente sinal para o Marítimo. Em primeiro lugar é sinal que o clube em si, a estrutura que organiza o futebol e os treinadores estão a fazer um bom trabalho, porque permitem ao treinador da equipa principal poder utilizá-los num desafio tão importante e difícil como foi o caso de hoje, onde ambos deram uma resposta positiva".