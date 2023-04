José Gomes fala "em guerra" e em "espingarda": «Percy Liza saiu fora do alinhamento...»

José Gomes comentou esta quinta-feira o afastamento do avançado Percy Liza, que está a treinar na equipa B."Qualquer adepto que goste do Marítimo tenho a certeza que me apoia a mil por cento nesta opinião: estamos numa guerra e para a ganhar, temos de ter todas as nossas forças apontadas na mesma direção. Se eventualmente há uma força, uma espingarda, um elemento que não esteja no alinhamento que desejamos, tem de sair! Não é sair em definitivo, mas tem de ser afinado e encontrar esse alinhamento. Se estiver preparado para tal, para ir até o fim e atingir os objetivos dentro das jornadas que faltam do campeonato, será bem-vindo. Se pelo contrário, prefiro não ter essa pessoa. É claro como a água. Temos de ter toda a gente a apontar para o mesmo lado e dar tudo o que tem em prol do Marítimo. Se não for assim, prefiro ter menos e se tiver que ir buscar mais dois, três, quatro ou cinco, há equipa B ou aos sub-23, eu prefiro, do que ter gente que eu sei que pode dar mais e não está a dar", revelou sem rodeios o líder maritimista.Questionado se poderia haver mais algum atleta fora dos parâmetros que considera corretos, o técnico foi claro: "Se houvesse mais alguém, já tinha seguido o mesmo caminho. Não vamos estar com paninhos quentes, o campeonato está a acabar. Se fosse na pré-época ainda poderia haver alguma tentativa de recuperar e ajudar. Agora, não temos tempo para isso. Temos de ser objetivos e pragmáticos e até frios. Não é nada pessoal, mas sim, uma relação profissional. Precisamos de carregar uma peça para um local e precisamos de ter a força de toda a gente. Se tivermos lá uma pessoa e não faz nada, sobrecarregando os outros, é melhor trazer alguém dos sub-23 ou equipa B. Se o Percy Liza alinhar e eles está também a recuperar-se, também teve um problema físico. Mas não é por isso, mas por outras razões. Já conversei com ele e esclareci as coisas. Se conseguir recuperar e estar no alinhamento que precisamos, será muito bem-vindo. O Percy Liza tem muito potencial, mas às vezes parece que eu acredito mais nele, que ele nele próprio. Mas prefiro gente que sei que vai dar os 100 por cento, do que um que é mais forte, mas só dá 20 por cento. Não quero".