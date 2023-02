José Gomes: «Houve coisas que não gostei nada na 2.ª parte»

José Gomes confessou estar "um pouco exaltado" pela forma como os jogadores do Marítimo atuaram na 2.ª parte do jogo com o FC Porto, após a derrota dos madeirenses frente aos dragões."Intensidade caiu da 1.ª para a 2.ª parte? Era precisamente essa a conversa que estava a ter com os jogadores. O plano de jogo é escolhido por mim e sou eu quem toma as decisões. Sou o responsável por esta derrota. No momento em que estamos, tenho de cobrar. Estou um pouco exaltado pelo que eles fizeram. Nada justificava mudar o plano de jogo e não houve indicações para isso. Faltou-nos controlar a fase de construção do FC Porto na zona do meio-campo. Com equipas grandes, que com meia oportunidade fazem golos, o jogo fica diferente. Houve coisas que não gostei nada na 2.ª parte, mas tenho a certeza que não vai voltar a acontecer", começou por referir o técnico do Marítimo."Consigo dissociar porque Vidigal tem jogado todos os jogos e podia substituir Léo e Fernando é um jogador da nossa equipa B e tem essa intensidade. Não foi pelos jogadores em si, mas pela forma como a equipa entrou. Provavelmente só depois de ver e rever é que vou perceber melhor. Nada foi feito e dito para mudar a forma de jogar.Deixámos de condicionar e o FC Porto cresce. Tem qualidade é excelentemente trabalhado e, no fundo, estendemos o corredor para que pudessem passar e chegar ao golo. Não fiquei satisfeito com o que aconteceu no início da 2.ª parte.""Ainda não vi os lances dos dois amarelos [a Pablo Moreno]. O que me disse o 4.º árbitro foi que não era falta no primeiro amarelo. A segunda falta também não vi, portanto é difícil ser árbitro, por isso não vou comentar. Não tirámos partido da vantagem numérica. Ficámos rapidamente com menos um jogador. O que posso dizer é que, 11 para 11, acho que estivemos melhor. 10 para 10 foi o FC Porto quem esteve melhor", concluiu.