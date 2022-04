José Gomes lembra último triunfo do Marítimo sobre o Benfica

O Marítimo derrotou o Benfica a 29 de junho de 2020, com golos de Rodrigo Pinho e Jorge Correa, sendo esta a única vitória conseguida pelos madeirenses nos últimos 10 confrontos com as águias. Um triunfo recordado pelo técnico José Gomes: "Essa vitória está na minha memória como se tivesse sido ontem. Os meus jogadores interpretaram na perfeição o plano de jogo, com concentração e dedicação". Para este líder, "Nanú foi muito importante, porque o Benfica é sempre uma equipa que assume o jogo. Tivemos de ser muito consistentes e coesos. Após a recuperação da bola, exigia que conseguíssemos explorar com velocidade os espaços livres. O Nanú foi a chave do jogo".

José Gomes considera que o apoio dos adeptos verde-rubros poderá fazer a diferença no sábado. "O Marítimo com os seus adeptos é sempre mais forte, pois são extraordinários. Para além dos chamados grandes, temos dois clubes com adeptos que têm uma dimensão diferente, sendo ambos contagiantes: o V. Guimarães e o Marítimo", referiu, elogiando o técnico atual dos insulares: "O Vasco Seabra tem feito um excelente trabalho, tem demonstrado uma organização e uma capacidade de transmissão de ideias muito forte."