José Gomes ou Ricardo Soares podem suceder a João Henriques

Consumada a saída de João Henriques – falta apenas oficializar – o Marítimo trabalha já no seu sucessor. E um novo nome acaba de entrar na equação: José Gomes. O técnico de 52 anos, que passou pelos madeirenses em 2019/20 e recentemente deixou o Ponferradina, da 2.ª divisão espanhola, é uma possibilidade, a par do já propalado Ricardo Soares.O assunto está a ser gerido pelo diretor executivo da SAD, Tiago Lenho, que hoje mesmo tratou de outro ‘dossier’: a oficialização do guarda-redes Marcelo Carné, ex-CSA Alagoas. O brasileiro já fez exames médicos e vai começar a trabalhar nos próximos dias.A equipa volta aos treinos sábado, na Ribeira Brava, e deve ser orientada interinamente por um dos adjuntos que transitam. Terça-feira há jogo da Allianz Cup, em Alvalade, contra o Sporting.