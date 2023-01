José Gomes: «Pelas ocasiões construídas, o resultado poderia ter sido muito pior»

Depois de dois primeiros jogos auspiciosos, com um empate diante do Rio Ave e uma vitória surpreendente frente ao Sporting, José Gomes viu o seu Marítimo perder por 3-0 na visita ao redutod o Vizela, numa partida na qual assume que o início menos positivo acabou por condicionar."[Os dois golos] ajudaram a condicionar. Perdemos muito as bolas a tentar jogar por dentro, quando o adversário estava fechado por dentro. As bolas foram muito bem aproveitadas e resultaram num 2-0 aos cinco minutos. O jogo ficou logo diferente. O Vizela continuou a construir muito bem, a aproveitar as transições. Deu-nos alguma iniciativa que não soubemos aproveitar. Pelas ocasiões construídas, o resultado poderia ter sido muito pior.Antes do 3-0, o Vizela já tinha criado mais duas oportunidades [para marcar]. Depois do 3-0, há mais duas ou três oportunidades. Nós, equipa técnica, temos de perceber porque é que, num tão curto espaço de tempo, mostrámos faces tão diferentes. Estou certo de que vamos dar volta à situação em que nos encontramos [17.º lugar].Para além do que foi permitido fazer ao adversário nos minutos iniciais, o que está por detrás desses dois golos não é só os erros na fase de construção. Fomos menos agressivos nos movimentos de pressão. Contra uma equipa como o Vizela, que tem muitíssimo bem trabalhados estes movimentos, qualquer metro ou segundo a mais concedido, é mais uma jogada em que temos de ir atrás.Houve falta de agressividade e velocidade nos duelos. Houve ocasiões em que não houve duelos porque chegámos atrasados, o que deu tempo para o Vizela fazer o que é bom a fazer".