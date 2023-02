José Gomes preparado para a final com Santa Clara

O jogo de Santa Clara é uma verdadeira final na luta do Marítimo para fugir aos últimos lugares, conforme admite José Gomes."Não é mais uma final, é realmente uma final. É verdade que o campeonato não acaba após o jogo, teremos outras lutas, mas é realmente uma final onde se inclui tudo o que é importante e difícil, de apelo à superação", assinala o técnico, preparado para enfrentar uma equipa que "trabalha bem, tem um treinador muito exigente e vai dificultar ao máximo as nossas tarefas. Por isso, não há espaço para erros nem tempo para mais nada senão olhar para a frente e não poupar um mínimo de energia em todos os duelos e ações do jogo".A semana foi atribulada, com a insatisfação dos adeptos a vir ao de cima, desde o final do jogo com o Portimonense. Mas José Gomes vê o assunto com sentido positivo. "O sentimento de frustração após o último jogo foi transversal a todos. Se fosse adepto também não ficava satisfeito e nós, como profissionais, temos de perceber o desgosto enorme deles quando não se ganha. O desagrado dos adeptos, num clube grande como é o Marítimo, é perfeitamente normal. Estamos todos no mesmo barco, ambos queremos a mesma coisa e esses encontros que eles promoveram são positivos. É também uma forma de nós profissionais ouvirmos, em discurso direto, o que vai na alma desta gente. E sabemos que eles vão continuar a nos apoiar", salientou, notando: "Não faz sentido um clube com a dimensão e os adeptos do Marítimo não estar na 1 Liga".