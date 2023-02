José Gomes preparado para dificuldade máxima

O técnico do Marítimo está preparado para enfrentar um campeão nacional capaz de adaptar-se a diferentes problemas e projeta um jogo de grau de dificuldade máximo. "O FC Porto é muito forte em ataque organizado, muito forte nas transições e muito forte no ataque rápido. Tem armas para interpretar planos de jogo muito diferentes", assinalou José Gomes, realçando o trabalho de Sérgio Conceição. "Seguramente não lhe vai escapar detalhe nenhum, para que os seus jogadores estejam no máximo. E, se ele considera que vai jogar uma final, nós teremos de estar preparados para um campeão nacional que vai disputar uma final", observou.

Enumerando os erros que a sua equipa não pode cometer, José Gomes não podia ser mais claro: "Não podemos dar a profundidade que o Galeno precisa para explorar as costas dos defesas; perder a bola no centro do terreno quando o FC Porto nos convida a jogar por dentro; desconcentrar minimamente em qualquer esquema tático ofensivo do adversário, porque são muito fortes em lances de bola parada; e também não podemos entrar em duelos fora daquilo que é o registo do jogo dentro da lei", apontou o técnico, que vai lançar as suas armas e também quer criar problemas aos dragões.