José Gomes preparado para nova final... no Jamor

José Gomes salienta a importância de vencer domingo o Casa Pia, em nova final para a sua equipa, que luta para encurtar distâncias para a zona da permanência."Espero ver um Marítimo no seu máximo em tudo aquilo que é preciso para encarar este jogo como uma final, que é disso que se trata. Não tem menos importância do que teve o nosso jogo com o Santa Clara. É exatamente igual. Do outro lado, vamos encontrar uma equipa muito bem organizada a nível defensivo e, provavelmente, com o contra-ataque e o ataque rápido mais bem preparados e com mais rotinas", assinalou o técnico do Marítimo, satisfeito com a perspetiva de ter mais de 500 adeptos verde-rubros na bancada. "É sempre importante o apoio dos nossos adeptos e com esse impacto será extraordinário".Curiosamente, o jogo realiza-se no Jamor, onde o Marítimo já esteve em duas finais da Taça. "É uma imagem muito feliz, pois é disso que trata: uma final. E num estádio mítico pelas finais que lá se realizaram", observou José Gomes.Encadear uma sequência de vitórias é crucial para respirar melhor. "Para podermos manter viva a esperança de sairmos deste lugar, na eventualidade de haver deslizes das equipas que estão em posição imediatamente acima de nós, este é um jogo de extrema importância. As vitórias consecutivas começam sempre numa e vamo-nos concentrar primeiro nesta, pensando depois na seguinte", referiu o treinador, que falava nos Barreiros logo após o último treino antes da viagem para Lisboa.