José Gomes: «Que no próximo ano o Marítimo-Benfica tenha no estádio mais camisolas do Marítimo»

José Gomes mostrou-se resignado com a derrota do Marítimo diante do Benfica , numa partida na qual, segundo o entender do técnico dos insulares, ficou bem evidente a diferença de valor entre os dois planteis. Por outro lado, o treinador da equipa do Funchal deixou um reparo à falta de apoio que a equipa sentiu e pediu que para os encontros que restam a situação mude."Sentimos que o Benfica é claramente muito melhor do que nós. Já sabíamos disso, é uma equipa competente em todos os momentos. Tentámos condicionar e conseguir em muitos momentos na primeira parte, em que fomos pressionantes, fazendo com que eles não tenham conseguido sair a jogar. Mas ao mínimo erro, com a qualidade técnica que têm saíram da pressão e descorbriram forma de criar perigo na nossa área. Tentámos e é com este sacrifício e esta entrega... Estou convencido que na próxima época, na primeira liga, o Marítimo-Benfica vai ter no estádio mais camisolas do Marítimo, porque o espírito desta gente tem de se transmitir no Estádio dos Barreiros. Este estádio normalmente tem um ambiente fenomenal e hoje até a esse nível o Benfica venceu. Os jogadores do Benfica venceram os nossos jogadores, o treinador do Benfica venceu o treinador do Marítimo. E a mancha vermelha abafou a alma e voz dos nossos adeptos. Mas estou seguro que vão afinar a garganta para nos apoiar nas dez finais que restam. E vamos conseguir os objetivos a que nos propomos", declarou, à SportTV.Atualmente em 16.º, numa posição de playoff, o Marítimo segue em posição delicada e o técnico assume-o. "À medida que as jornadas vão passando, as oportunidades vão diminuindo. Mas não podemos estar à espera de contar com o jogo do Benfica como 3 pontos garantidos. Ia ser um jogo difícil, o Benfica tem um grande plantel, bem organizado. E a qualidade dos jogadores, mesmo os que não vieram e os que estavam no banco, têm qualidade para jogar em quase todas as equipas do nosso campeonato. Essa valentia do plantel do Benfica traduziu-se em eficácia. Não podímaos contar à partida com esses 3 pontos. Parabéns ao Benfica. Da nossa parte vendemos caro cada momento e cada lance. E eles com a qualidade que têm e os nossos erros souberam aproveitar", finalizou.