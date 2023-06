José Gomes: «Queremos mostrar que somos equipa de 1.ª Liga»

José Gomes encara com determinação e confiança a segunda mão do playoff de permanência na 1.ª Liga com o Estrela da Amadora e espera uma resposta à altura da sua equipa num momento tão especial."Temos trabalhado muito bem, em cima daquilo que temos de fazer para o jogo, e quando existe esta sensação que foi feito tudo o que era necessário fazer para abordar bem o jogo, quando nenhum jogador tem dúvidas sobre as suas tarefas, só posso estar satisfeito", apontou, antes de assinalar: "Estamos no intervalo de uma decisão, em desvantagem por 2-1 e temos 90 e tal minutos para dar a volta. É isso que nos compete e vamos dar a volta".Fundamental é mesmo a atitude. "Temos que mostrar que somos a equipa que merece jogar a 1.ª Liga, que somos equipa de 1.ª Liga, que não foi o que se viu no primeiro jogo. Mas o facto de eu dizer que a realidade do clube Marítimo leva vantagem sobre o clube E. Amadora, do que representamos a nível social e também para o nosso futebol, isso não dá o direito por si só de ficar na 1.ª Liga. Temos de jogar é lá dentro e nas quatro linhas é que vamos ver quem tem capacidade e quem merece. Temos de provar que merecemos a 1.ª Liga", afirmou.José Gomes elogiou ainda a forma "extraordinária" como os jogadores têm sabido responder à pressão e conta com o incentivo do 12.º jogador. "Os nossos adeptos têm sido incríveis e sei que vão gritar do primeiro ao último minuto".Mobilização geral"Vamos dar a volta" é o mote do lema que norteia a mobilização geral das várias autarquias da Madeira no apoio ao Marítimo, a começar pela Câmara do Funchal, que colocou em vários pontos da cidade cartazes de incentivo.Além disso, diversos antigos jogadores deixaram nas redes sociais palavras de apoio e confiança: Ademir, Edmilson, Zeca, Fransérgio, Charles, Danny, Alex, Bebeto, Heitor e Danilo Dias.