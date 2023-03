José Gomes queria mais 8 pontos

José Gomes considera que o Marítimo devia ter mais pontos nesta altura. “O melhor é não fazer muitas contas e pensar sempre no próximo jogo e em fazer o nosso melhor. Mas, até o jogo com o Benfica, esperava ter pelo menos mais 8 pontos. Se pensarmos nos jogos com o Gil Vicente, Portimonense e Chaves…”, assinalou o técnico em entrevista à RTP-Madeira, na qual se mostrou determinado em conseguir a permanência. “Quem gosta da Madeira tem de defender com unhas e dentes a permanência do Marítimo. O Maritimo tem de ficar e vai ficar na 1.ª Liga”, vincou, notando “muitos sinais de melhoria” desde a sua chegada. E continua sem ‘comprar’ já um lugar no playoff, pois acredita que é possível ir mais além. Entretanto, os médios Val Soares e Rafael Brito voltam às opções contra o Casa Pia.