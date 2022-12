José Gomes: «Rompemos com coisas importantes»

O Marítimo conseguiu um empate em casa do Rio Ave no primeiro jogo após o regresso de José Gomes aos insulares, tendo o técnico ficado agradado com a resposta dos seus jogadores.

"Podemos dividir a partida em duas partes, tal como ela é. Na 1ª parte estivemos mellhor, construímos mais, tivemos mais oportunidades e podíamos ter dilatado o marcador. Na 2ª parte o vento ficou mais forte e tivemos mais dificuldade em explorar as costas do Rio Ave. A partir dos 70’ tivemos mais dificuldades em chegar lá e produzimos menos em termos ofensivos. No entanto, olhando para este equilíbrio, penso que o resultado se ajusta. Rompemos com coisas importantes, já que pontuámos e marcámos, e, não sendo o resultado que desejávamos, pode considerar-se que é uma base importante para abraçarmos o futuro", vincou o técnico, que assumindo ainda que o facto de a equipa ter produzido menos na 2ª parte pode estar relacionado com o facto de os jogadores terem começado a pensar em segurar o empate.

O técnico abordou ainda o seu regresso ao campeonato português: "Este é um desafio muito grande, o mais difícil da minha carreira. Estou feliz por voltar ao campeonato do meu país e agora o importante é ajudar os meus jogadores a dar continuidade ao que mostraram hoje. Acredito que o futuro vai trazer alegrias aos nossos adeptos".