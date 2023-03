José Gomes: «Também vai ser muito difícil para o Benfica»

O treinador do Marítimo tem noção que o desafio que a sua equipa enfrenta amanhã, frente ao Benfica, líder do campeonato, é tremendo, mas confia num bom desempenho dos seus jogadores."Espero que o Marítimo tenha o estádio lotado de maritimistas e podem esperar uma equipa à imagem daquilo que tem mostrado, procurando ganhar jogos, lutar e condicionar os pontos fortes do adversário. Sabemos que vamos defrontar a equipa mais forte do campeonato até o momento, com mais golos marcados e menos sofridos, que está a jogar muitíssimo bem e que tem um plantel que, se o desejasse, podia tirar onze e meter outros onze e mantinha a mesma qualidade. Vai ser um desafio muito difícil, mas também tenho a certeza que vai ser muito difícil para o Benfica", salientou José Gomes.Comparativamente ao FC Porto, Sp. Braga e Sporting, que passaram dificuldades nos Barreiros, Gomes assinala as virtudes da equipa orientada por Roger Schmidt. "Se defendermos mais baixo, a qualidade técnica deles tem capacidade para criar desequilíbrios e romper com estruturas mais defensivas; se defendermos muito alto, também têm jogadores com velocidade e capazes de explorar a linha defensiva do adversário. Mas, mais que a qualidade, há um trabalho muitíssimo bem feito, que está a potenciar a inteligência dos jogadores. O Benfica é uma equipa que, no seu todo, se pode considerar inteligente pela forma como vai resolvendo os problemas táticos que o jogo lhe apresenta. Mas vamos tentar dificultar essa inteligência com as armas que temos", argumentou, notando: "O resultado final está nas mãos de Deus, mas está nas nossas mãos dar o nosso máximo".José Gomes espera ainda um bom trabalho da equipa de arbitragem dirigida por Fábio Veríssimo e deixa esta observação: "Não tenho dúvidas que as 3 equipas vão dar o seu melhor. Eu não gosto de falar de arbitragem, nem de criticar os árbitros, apenas quero fazer uma chamada de atenção para um jogo pelo qual sou apaixonado: não podemos estar a esquartejar o jogo, atribuíndo para aquilo que se chama o critério do árbitro e deixando no ar a dúvida sobre, afinal, qual é a regra. O futebol tem leis e elas têm de ser cumpridas", frisou, pormenorizando: "Ninguém vai perceber que um polícia multe um carro mal estacionado porque é verde e vermelho e porque tem um problema no motor. E, no mesmo lugar, o mesmo polícia não multa um carro que é vermelho e de uma cilindrada muito grande. Ou se pode estacionar ou não se pode. E, quanto mais rigorosos formos nesses critérios que dizem respeito à arbitragem, fica tudo mais claro. Porque nós mesmo, como profissionais, não sabemos o que está a acontecer se houver uma chamada de atenção do árbitro ou do vídeo-árbitro", concluiu.