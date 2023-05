José Gomes: «Temos que fazer o que nos compete para vencer»

O técnico do Marítimo, José Gomes, disse este sábado que a posição na tabela apenas permite pensar na vitória na receção ao Rio Ave, para manter viva a luta pela manutenção na Liga Bwin.

"Independentemente da valia, da força, da organização e da forma consistente como o Rio Ave se tem apresentado, fruto e mérito dos seus jogadores e da sua equipa técnica, temos que fazer o que nos compete para vencer, porque a tabela classificativa assim nos obriga", adiantou José Gomes, na conferência de antevisão ao embate da 31.ª ronda.

O treinador, de 52 anos, garantiu que "não espera facilidades de ninguém", questionado sobre que postura espera da formação de Vila do Conde, que já garantiu a presença na próxima campanha da I Liga.

José Gomes explicou ainda que o que for alcançado será fruto de "muito suor, trabalho e sacrifício", visto que o Rio Ave "vai obrigar a muito trabalho, por se tratar de uma equipa forte pela sua consistência e organização".

O avançado Brayan Riascos foi ausência notada na preparação do encontro frente aos vila-condenses, mas "nunca deixou de estar operacional", de acordo com José Gomes, que deu conta da gestão que é realizada para poder contar com os jogadores nos jogos seguintes.

Confrontado sobre a posição de pior defesa do campeonato, com 56 golos sofridos, consentindo uma média de dois golos por jogo, o treinador maritimista ressalvou que o que é possível treinar tem sido feito, e que a equipa tem cometido menos erros, lembrando que "cada golo tem a sua história".

"Há sempre coisas a melhorar e temos insistido nesse ponto, mas o primeiro golo, por exemplo, sofrido frente ao Vitória de Guimarães é na sequência de uma série de coisas que já foram faladas, que não são fáceis de treinar", frisou, referindo-se ao lance que suscitou duras críticas à arbitragem por parte não só do técnico como do presidente do clube no final do jogo.

No desaire diante dos vimaranenses (2-1), os 'verde-rubros' deixaram de depender apenas de si para alcançar os lugares de manutenção direta, situação que não pesou no plantel, segundo José Gomes, porque "não é uma coisa nova".

"A situação em que estamos foi sempre sentida quase toda a época. Não é uma coisa nova. Voltamos à mesma situação e sabemos que vencendo poderemos voltar a sair dela e, também, voltar a depender apenas de nós", destacou, enfatizando que "o importante é fazer tudo bem para vencer o Rio Ave", no segundo jogo consecutivo dentro de portas.

O treinador dos 'leões' do Almirante Reis, espera ver, novamente, o estádio praticamente cheio, como já vem sendo habitual na presente temporada.

"Espero realmente que o estádio volte a encher e, seguramente será uma 'massa' que nos vai ajudar a vencer, com todo o respeito pelo Rio Ave, uma equipa muitíssimo bem organizada, que fez um campeonato supertranquilo, mas temos de vencer para atingir os nossos objetivos", concluiu.

O Marítimo, que ocupa o 16.º posto, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, com 22 pontos, recebe no domingo, pelas 15:30, o Rio Ave, 11.º classificado, com 38, em partida da 31.ª ronda da Liga Bwin que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.