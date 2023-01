José Gomes: «Vão dizer que o Sporting teve dia mau... Não, não! Eles tentaram jogar bem, mas não conseguiram»

José Gomes mostrou-se naturalmente satisfeito pela vitória (1-0) do Marítimo sobre o Sporting , num jogo no qual enalteceu a forma como os seus pupilos se apresentaram perante um conjunto leonino que vinha numa sequência de sete triunfos consecutivos."Foi importante, como foi importante termos empatado em Vila do Conde. Estamos numa luta muito difícil, mas a atitude e a forma como disputámos hoje prova que é possível e legítimo ter esperança no futuro. Com muito trabalho, que é isso que dá força à esperança. O que fizemos - e já sei que quando isto acontece vão dizer que o Sporting teve dia mau... Não, não! Eles tentaram jogar bem, jogar como habitual, ser dominadores, mas não conseguiram porque nós fomos fortes. Não é demérito deles. Nós sofremos muito, eles cruzaram umas bolas no final... As oportunidades foram repartidas na primeira parte. São 3 pontos que deram muito trabalho, que alimentam a esperança no grupo", começou por dizer, à SportTV.O técnico dos insulares defendeu ainda que a equipa não se limitou a defender, até porque nesta fase... tem de ganhar. "A ideia foi disputar cada bola. Temos de ganhar jogos para sair desta situação e para isso temos de ter bola e construir oportunidades. Não estivamos tão bem como desejávamos, mas não deixámos o Sporting construir. Fomos agressivos na pressão e inibimos o Sporting de fazer a bola chegar aos homens da frente, onde tem jogadores com qualidade. Estivemos muito bem, merecemos os 3 pontos na minha opinião. Alimenta a esperança para o que temos pela frente".A fechar, um olhar aos reforços utilizados. "Estiveram todos bem. Mas não tenho dúvidas que a solução está no núcleo que permanece. Não é por virem 2, 3 ou 4 reforços que vão resolver. A solução está no grupo. Cada vez mais fortes, é isso que espero nos próximos jogos".Com a vitória deste domingo, o Marítimo mantém-se no 17.º e penúltimo lugar, mas agora com 10 pontos, a 3 do Santa Clara, a primeira equipa fora da zona de despromoção.