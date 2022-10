José Serrão é o novo treinador de guarda-redes do Marítimo

O Marítimo contratou José Serrão como novo treinador de guarda-redes, prescindido dos serviços de José Manuel Neves, que estava na equipa principal há nove temporadas.Serrão trabalhou com o técnico João Henriques no Santa Clara, tendo recentemente rescindido o seu contrato com os açorianos.José Manuel Neves vai continuar no Marítimo, mas noutras funções.