Julio Velázquez: «Detalhes estão a custar pontos»

Julio Velázquez, treinador do Marítimo, não ficou satisfeito com o empate diante do Arouca.





"O Marítimo merecia ter ganho. Sofremos um golo absurdo e tivemos de ir contra a corrente, mas a nossa reação foi muito interessante. Fomos de menos a mais, mas há detalhes que nos estão a custar pontos. Na segunda parte fomos melhores, tivemos ocasiões para ampliar e matar o jogo, mas não materializámos e deixámos o tudo em aberto. E surgiu o golo de livre. Falta-nos controlar certos detalhes em momentos concretos", considerou o técnico espanhol.