Julio Velázquez: «Em Portugal sinto-me valorizado»

O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, deu uma entrevista à Rádio Marca, onde reafirmou a satisfação pela produção da sua equipa contra o FC Porto e deu conta da experiência no futebol português.





"Portugal é um país do qual gosto muito. A nível futebolístico, as pessoas são muito apaixonadas, esta Liga é considerada a sexta melhor da Europa, de onde saem jogadores e treinadores para clubes de top europeu, e na qual me sinto muito querido e valorizado desde a primeira etapa no Belenenses, até agora no Marítimo. Depois, há as circunstâncias: não importa se estás em Itália, Portugal, Inglaterra ou na China, afinal o futebol atual tem-se globalizado em todos os aspetos e tem de se estar preparado. Já tive a oportunidade de treinar em Itália, também, mas em Portugal, concretamente, estou muito contente. Sinto-me valorizado e, de momento, há que desfrutar do presente e tentar melhorar todos os dias", adiantou.O jogo com os dragões confirmou os progressos do Marítimo nas primeiras jornadas. "Aqui, sempre que enfrentas equipas como FC Porto, Benfica ou Sporting vais com a noção de que a diferença de nível é tremenda, mas tem de chegar o dia em que as diferentes variáveis te ajudam a alcançar o resultado que pretendes. A realidade é que, na primeira parte, eles foram melhores e nós fomos capazes de suportar as diferentes investidas que iam produzindo. Tivemos de nos ajustar, porque o Otávio é um grandíssimo jogador e estava a dar bastante superioridade no corredor central, mas com o decorrer da primeira parte fomos capazes de controlar essa situação e tivemos a sorte de empatar em cima do intervalo. Isso, animicamente, foi muito bom e na segunda parte conseguimos equilibrar o jogo, tivemos uma bola ao poste quando o resultado estava 1-1 e podia ter acontecido qualquer coisa mais. Estou muito contente, porque fizemos 3 jogos do campeonato e, analisando-os com perspetiva, vemos que defrontámos 2 das 4 melhores equipas de Portugal – FC Porto e SC Braga. E o resultado de domingo ajuda a que continuemos a crescer. Vimos de uma temporada na qual tomámos conta da equipa em último lugar, mas graças a Deus conseguimos a permanência, pelo que este início de campeonato é um motivo de orgulho para que o grupo, que é o mais importante, continue a crescer naquilo que queremos a nível futebolístico e a nível emocional", concluiu.