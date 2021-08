Julio Velázquez: «Equilibrámos na segunda parte»

As declarações de Julio Velázquez após o empate (1-1) entre Marítimo e FC Porto, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin.



"Na primeira parte o FC Porto esteve melhor. A nossa organização era boa, mas faltou-nos continuidade com bola para progredirmos melhor e defendermos mais à frente. Custou-nos no corredor central, pela superioridade que dava Otávio, criando depois perigo. Empatámos numa definição excecional do Xadas e na segunda parte, equilibrámos totalmente o jogo. Foi mais dividido e, inclusive, tivemos uma bola no poste que nos podia ter permitido conquistar os três pontos. Com bola, defendemos e atacámos melhor. Na globalidade do jogo estou contente e muito satisfeito com os jogadores", começou por dizer o técnico dos insulares, em declarações após o final da partida.

O golo trouxe tranquilidade e deu ânimo para a segunda parte?

"Tivemos capacidade de empatar no momento preciso, aportando dose de confiança importante à equipa e aos adeptos. Deu-nos maior estabilidade emocional."