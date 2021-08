Julio Velázquez: «Fomos dominadores absolutos do jogo»

Julio Velázquez ficou radiante com a equipa e não escondeu essa satisfação pelo triunfo sobre o Belenenses SAD, por 2-1. “Estou muito feliz pelos meus jogadores, pelo clube, pelos grandes adeptos que temos. Por todos os que fazem parte desta grande família. Fomos dominadores absolutos do encontro e merecemos os três pontos. Quando não tínhamos a capacidade para atacar nos espaços soubemos ter calma. Foi um jogo maravilhoso da nossa parte, mas o resultado é curto”, destacou o técnico.





"Saio muito contente, muito satisfeito. Ganhámos três pontos fora de casa, importantíssimos. Fomos dominadores absolutos do jogo e, para mim, o resultado é muito curto. Podíamos ganhar com muitos mais golos, pelo que fez a equipa, pelo que jogou, pelas ocasiões, pela posse de bola, por tudo o que fez.Os jogadores fizeram um trabalho extraordinário: sem bola foram tremendamente proativos e com bola foram tremendamente inteligentes, tanto quando o jogo precisava de mais velocidade como quando era preciso mais calma.Estou contente, mas devíamos terminar com um resultado mais avolumado e não devíamos ter sofrido o golo do Belenenses. Temos de querer mais e melhor, temos de ser ambiciosos e temos de evoluir. Estamos em construção, temos de ter atenção a alguns pormenores. Temos de tentar melhorar todas as fases do jogo.Trabalhamos para ter rendimento e ter sucesso e é importante para um clube como o Marítimo, que trabalha francamente bem as categorias inferiores, ter estreado hoje o Rodrigo Andrade na Liga, um jogador da academia. É um motivo de orgulho para o Marítimo, para quem trabalha na academia."