Julio Velázquez já não é treinador do Marítimo. O acordo para rescisão de contrato com o técnico espanhol - que estava vinculado aos verde-rubros até ao final da presente temporada - foi conseguido durante a tarde de hoje, com a intervenção do empresário Paulo Gonçalves, que se deslocou à Madeira de forma a resolver algumas situações que estariam a demorar a confirmação da saída de Velázquez.Vasco Seabra deve ser o próximo técnico maritimista, já que administração da SAD maritimista entende que será o técnico com o perfil ideal para retirar a equipa dos lugares do fundo da tabela, havendo ainda a possibilidade de, em janeiro, o plantel sofrer uma natural reformulação.Recorde-se que o técnico espanhol deixou a equipa madeirense no 17.º posto da classificação da Liga Bwin, com apenas sete pontos em 11 jogos.